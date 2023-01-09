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Tüketiciler Derneği, fiyat artışları konusunda eylem uyarısında bulundu

09 Ocak 2023 Pazartesi 18:21
Tüketiciler Derneği, fiyat artışları konusunda eylem uyarısında bulundu

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilerin talebi üzerine fiyat artışları konusunda “şok eylemler” başlatacakları uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Işık, hükümete; “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası”, “Tüketicileri Koruma Yasaları” kapsamında “stokçuluk, monopol ve fahiş kar payları” konusunda gerekli cezai yaptırımları uygulaması çağrısı yaptı.

Işık, ülkedeki marketleri, Türkiye’de yüzde 10-40 oranlarına varan indirimlerle enflasyona karşı mücadele başlatan zincir marketleri örnek almaya davet etti.

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