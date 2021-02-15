Tüketiciler Derneği fahiş fiyatlar ve haksızlıkların derneğe bildirilmesini istedi

Tüketiciler Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi döneminde marketlerde ve AVM’lerde fırsatçılık yapıldığı ve fahiş fiyatlar olduğu savunularak, tüketicilerden gelen talep ve tepkiler üzerine alışveriş merkezlerinde ve marketlerde denetimler yapacakları kaydedildi.

Yürürlükteki yasalara aykırı şekilde tüketicileri mağdur edenleri teşhir edileceği belirtilen açıklamada, tüketicilerin boykotunun da gündeme getirileceği ifade edildi.