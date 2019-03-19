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Tüketiciler Derneği Enerji Bakanı Nami’yi istifaya çağırdı

Tüketiciler Derneği Enerji Bakanı Nami’yi istifaya çağırdı

19 Mart 2019 Salı 16:11
Tüketiciler Derneği Enerji Bakanı Nami’yi istifaya çağırdı

BAŞKAN IŞIK: “ÜÇLÜ TARİFE AÇIKLAMASI TAM ANLAMIYLA SOFTA ŞAŞIRTMASI VE ALDATMACA”

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıb-Tek’in 3’lü tarifeyle tüketicilere elektriği hafta içi farklı tarifeden uygulayacağını açıklamasını “Softa şaşırtması ve aldatmaca” olarak niteledi.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin Temmuz 2018’den itibaren yapılan %300 oranına varan zammı kamufle etmek için siyasi etiğe aykırı hileye başvurduğunu savunarak, şiddetle protesto etti ve istifaya davet etti.

Tüketicilerin en yoğun olarak elektrik cihazlarını kullandıkları bir zaman diliminde KWS başı en yüksek tarifenin uygulanmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Işık, Bakan Nami’ye tüketicilerin haklarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Son Güncelleme: 20.03.2019 02:26
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