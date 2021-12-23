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Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını göreve davet etti

23 Aralık 2021 Perşembe 19:00
Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını göreve davet etti

“STOK DENETİMİ VE REKABET YASASI KURALLARI ACİL OLARAK UYGULANMALI VE PİYASADA FİYAT İSTİKRARI SAĞLANMALI” 
KKTC Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını stok denetimi yapmaya, Rekabet Yasası kurallarını acil olarak uygulamaya ve piyasada fiyat istikrarını sağlamaya çağırdı. 
Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık tarafından yapılan açıklamada, “Derneğimiz tüm uyarılarına rağmen fahiş fiyatlarda indirim yerine tırmanışın özellikle temel tüketim maddelerinde sürmesini hükümet nezdinde şiddetle protesto etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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“Ekonomi ve Enerji Bakanlığını stok denetimi ve Rekabet Yasası kurallarını acil olarak uygulamaya ve piyasada fiyat istikrarını sağlamaya” davet eden Işık, “Tüketicilerden gelen yoğun şikâyetlerden tüccar ve toptancıları stokçuluğa zorlayan enflasyonist piyasaya karşı acil önlemleri alması için derneğimiz hükümeti seçim yoğunluğuna rağmen göreve davet etmektedir” dedi.
Işık ayrıca, “Alım güçleri ve gelirleri kayıp olan tüketicilere derneğimiz tam destek vermekte olup çağdaş yaşam standartlarından uzaklaştıran, acımasızca yoksullaştıran bu insafsız enflasyonist iflas etmiş sisteme son verecek önlemleri bu iki aylık seçim sürecinde açıklamaya davet etmektedir”  ifadelerinde de bulundu.
 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 00:38
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