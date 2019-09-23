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Tüketiciler derneği domates ithaline izin verilmesini talep etti

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tarım ve Ekonomi Bakanlıklarından, domates ithalatına izin verilmesini talep etti.

Tüketiciler derneği domates ithaline izin verilmesini talep etti

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tarım ve Ekonomi Bakanlıklarından, domates ithalatına izin verilmesini talep etti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 06:25
Tüketiciler derneği domates ithaline izin verilmesini talep etti

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tarım ve Ekonomi Bakanlıklarından, domates ithalatına izin verilmesini talep etti.
Işık, “tüketicilerin en temel ihtiyaçları olan tarımsal ürünlerden domatesin tüm yaz mevsimi boyunca ihtiyacı karşılamayacak miktarda kalitesiz olarak piyasaya sürülmesine rağmen Tarım ve  Ekonomi Bakanlıklarının bu olumsuz piyasa gelişmesine müdahale etmediğini” savundu. 
Yazılı açıklama yapan Işık, “Yerli üretimi yetersiz kalan domatesin ithalatına üreticilerin korunması pahasına izin verilmemesi tüketicileri yaz mevsimi boyunca kalitesiz ürün tüketmek zorunda veya bu üründen yoksun bıraktı. Türkiye’de domatesin 2.00 TL olan kilosu KKTC’de bugün 7.00 TL’ye satılmakta ve tüketiciler Güney Kıbrıs’ta alışveriş yapmaya zorlanıyor” ifadelerini kullandı. 

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Işık, piyasaya sürülen domatesin Gıda Güvenliği Yasası uyarınca “Gıda Güvenliği” olmadığını da iddia etti.

 

Son Güncelleme: 23.09.2019 09:38
Anahtar Kelimeler:
Tüketiciler DerneğiKktc Domates Ithali
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