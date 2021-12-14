Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, hükümete çağrıda bulundu

“ETKİN DENETİM YAPILMALI…ÖNLEMLER ALINMALI”

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne piyasa ve pandemi kurallarını etkin olarak uygulama çağrısında bulundu.



Yazılı açıklama yapan Işık, döviz kurlarındaki artış sonucu yaşanan sorunlara işaret ederek, hükümetin; stokçuluk, haksız fiyat artışları, toptancıların piyasaya eksik gramajlı ve tarihi geçmiş gıda maddelerini sürmeleri, pandemi kurallarının uygulanmaması gibi sorunlar konusunda önlem alması gerektiğini belirtti.