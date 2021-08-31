banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
14 yaşındaki çocuk kayıp
14 yaşındaki çocuk kayıp
Canaltay: “Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
“Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
“Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi”
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
banner376

Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” uygulaması yapılmasını talep etti

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Gümrük Vergi Muafiyeti” uygulaması için Derneğin KKTC Hükümeti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini uyararak, bu konuda “İşbirliği Protokolü” yapmalarını istedi.

31 Ağustos 2021 Salı 16:30
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” uygulaması yapılmasını talep etti

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki yükseliş tüm tüketim maddelerinde genel fiyat düzeyini ikiye katladığı, ancak son iki ayda kurlardaki gerilmeyi piyasanın dikkate alıp fiyatları aşağıya çekmediği gibi tırmandırmaya devam etmekte olduğunun görüldüğü kaydedildi. 

banner341
Işık, derneğin tüketicileri serbest piyasada fırsatçıların insafına bırakmayacağını  ve  bunun için yasal sistem ve kurumları ile müdahalede bulunması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı  uyardıklarını belirterek, hükümetin “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası” kapsamında “Stokçuluk, Monopol ve Fahiş Kar Payları” için gerekli cezai yaptırımları uygulaması gerektiği belirtildi.

Işık şu ifadeleri kullandı:

“Piyasada yaşanmakta olan fiyat anarşisi tüketicileri isyan ettirecek boyuta ulaşmış olup pahalılığa kökeninde çözüm bulacak Türkiye menşeli tüm ürünlere AB Gümrük Birliği Mevzuatı kapsamında ‘Gümrük Vergi Muafiyeti’ uygulaması için derneğimiz KKTC Hükümeti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini uyarmakta ve bu konuda ‘İşbirliği Protokolü’ yapmalarını talep etmektedir. Derneğimiz bu konuda ısrarlı olup bu sonucun sağlanması için Güney Kıbrıs’a TC menşeli ürünlerin AB Gümrük Birliği mevzuatı kapsamında ulaşmakta olmasını dayan olarak ileri sürmektedir.”
(HUR/ŞEB)

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2021 16:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz Doğa Koleji: ‘’Öğrencimizle gurur duyuyoruz’’
Doğu Akdeniz Doğa Koleji: ‘’Öğrencimizle gurur duyuyoruz’’
Cumhurbaşkanı Tatar Atıcılık Federasyonu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Atıcılık Federasyonu’nu kabul etti
BİO-DER: “Petrol sızıntısından tüm canlıların etkileneceği açıktır”
BİO-DER: “Petrol sızıntısından tüm canlıların etkileneceği açıktır”
Bir haftada 10 yangın meydana geldi
Bir haftada 10 yangın meydana geldi
Çiçek: “Sızıntı kıyılarımıza gelirse bugüne kadarki en büyük felaket olur”
Çiçek: “Sızıntı kıyılarımıza gelirse bugüne kadarki en büyük felaket olur”
KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 44 kazada bir kişi öldü 14 kişi yaralandı
KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 44 kazada bir kişi öldü 14 kişi yaralandı
İtfaiye Müdürlüğü seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamasını istedi
İtfaiye Müdürlüğü seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamasını istedi
9 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
9 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Polisten 100 dolarlık sahte banknotlarla ilgili uyarı
Polisten 100 dolarlık sahte banknotlarla ilgili uyarı
14 yaşındaki çocuk kayıp
14 yaşındaki çocuk kayıp

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim