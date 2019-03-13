Tüketiciler Derneği 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü etkinlikle kutlayacak

Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü etkinliklerle kutlayacağını bildirdi.

Dernek, 15 Mart Cuma günü saat 11.00’da Golden Tulip Otel’de “Konferans ve Ödül Etkinlikleri” düzenleyecek.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının büyük bir mücadele sonucu “tüketici haklarını” kazandığını ifade ederek, bu hakları Tüketiciler Derneği’nin 2003’te “Tüketicileri Koruma Yasası” ile tescil ettirdiğini ve güvence altına aldığını belirtti.

Derneğin, yasanın uygulanmasında da bilfiil görev aldığını kaydeden Işık, Derneğin de yer aldığı yasa altında oluşturulan Tüketici Konseyi ile Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti’nde tüketici örgütlerinin temsil edildiğini, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile yakın bir diyalog içerisinde bulunduklarını anlattı.