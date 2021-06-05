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“Tüketiciler deniz hakkından mahrum ediliyor”

 Tüketiciler Derneği, Dünya Çevre Günü’nün kutlandığı bugün, tüketicilerin en doğal deniz hakkından mahrum edildiğini kaydetti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 16:15
“Tüketiciler deniz hakkından mahrum ediliyor”
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Dernek genel başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, çevrenin tüketici için önemine işaret ederek, Girne bölgesinde “dağlarında denizlerinde” çarpık bir yapılanma ve betonlaşma ile “doğa cinayeti” işlendiğini savundu.

Dernek olarak siyasileri kınadıklarını belirten Işık, Girne’nin doğasının dağının betonlaşmasının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

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Mavisi yeşili dağı denizi ile Akdenizin en güzel manzaralarına sahip Girne’yi betona gömdüklerini ifade eden Işık, ayrıca deniz suyu tahlillerinin yapılması yanında herkesi çevreye saygılı olmaya çağırdı.

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Son Güncelleme: 05.06.2021 16:24
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