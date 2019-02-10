Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Toptancı Ve Tüccarları Eleştirdi Hükümeti Göreve Çağırdı



Lefkoşa, 10 Şubat 19 (.): Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, piyasadaki fiyatlardan dolayı toptancı ve tüccarları eleştirdi, hükümeti göreve çağırdı.



Konfederasyon, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirasının döviz kurlarına karşı önceki değerini kazanmasına rağmen fahiş fiyatların devam ettiğini ve enflasyon ateşinin körüklendiğini kaydederek, bundan toptancı ve tüccarları sorumlu tuttuklarını ifade etti.



Konfederasyon, denetimlerin artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, hükümeti, Rekabet Yasasını acil olarak uygulamaya davet etti.



(HA)

