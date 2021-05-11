Tüketici örgütlerinden “eylemlere son verin” çağrısı…

“KKTC’DE EN YAŞAMSAL KONULARDA SENDİKALARIN EYLEM VE GEREVE GİTMESİ KABUL EDİLEMEZ BİR SORUMSUZLUK VE TÜKETİCİLERE KARŞI VEFASIZLIKTIR”

KKTC Tüketiciler Derneği, Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği ve Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği, Covid-19 salgınıyla yaşanan olağanüstü koşullara karşı dayanışma ve yardımlaşmanın hâkim olması gerektiği bir ortamda KKTC’de en yaşamsal konularda sendikaların eylem ve greve gitmesinin kabul edilemez bir sorumsuzluk ve tüketicilere karşı vefasızlık olduğunu savundu.

Derneklerden yapılan ortak açıklamada, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN’in eylem ve grevleri kınanarak, derhal eylemlere son verilmesi için çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamada, KIBTEK çalışanlarının eylemleri “muhatabını şaşırmış siyasi amaçlı eylemler” olarak nitelendirildi ve özelleştirmeye karşı çıkmasının halkın hayrına değil, “sendikal saltanatın devamı” için olduğu öne sürüldü.