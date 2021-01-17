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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan “yardımlaşma fonu” önerisi

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Sağlık Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı 1 Şubat’a kadar ‘tam kapanma’ kararını tüm kurumları ile işlevselliği olan bir devletten habersiz acizliğin tezahürü olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

17 Ocak 2021 Pazar 13:05
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan “yardımlaşma fonu” önerisi
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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Sağlık Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı 1 Şubat’a kadar ‘tam kapanma’ kararını tüm kurumları ile işlevselliği olan bir devletten habersiz acizliğin tezahürü olarak değerlendirdiklerini açıkladı.
Konfederasyon, kapanmanın koronadan daha vahim sonuçları olacağını ve bunun yalnız ekonomik değil, sağlık sorunları da olacağını savundu.

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Konfederasyon, özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla sosyal sigorta emeklileri hariç tüm kamu çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılarak, Yardımlaşma Fonu oluşturulması önerisinde bulundu.
 

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Son Güncelleme: 17.01.2021 13:11
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bulaşıcı Hastalıklar Üst KuruluTüketici Örgütleri Konfederasyonu
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