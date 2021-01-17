Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan “yardımlaşma fonu” önerisi

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Sağlık Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı 1 Şubat’a kadar ‘tam kapanma’ kararını tüm kurumları ile işlevselliği olan bir devletten habersiz acizliğin tezahürü olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Konfederasyon, kapanmanın koronadan daha vahim sonuçları olacağını ve bunun yalnız ekonomik değil, sağlık sorunları da olacağını savundu.



