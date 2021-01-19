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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu

Lefkoşa, 19 Ocak 21 : KKTC Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Covid-19 pandemisine karşı tüketicileri korumak amacıyla, tüm iş yerlerini, önlemlerle ilgili kurallara uymaları amacıyla denetleme kararı aldığını duyurdu.

19 Ocak 2021 Salı 18:15
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu
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Lefkoşa, 19 Ocak 21 : KKTC Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Covid-19 pandemisine karşı tüketicileri korumak amacıyla, tüm iş yerlerini, önlemlerle ilgili kurallara uymaları amacıyla denetleme kararı aldığını duyurdu.

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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada, 22 Ocak’tan itibaren tespitlerin ilgili mercilere paylaşılacağı uyarısında bulunuldu.

Mutasyonlu koronadan korunma kurallarına uymaları ve maske- mesafe- hijyen koşullarını uygulamaları için tüketicilerin de uyarıldığı açıklamada, tüketicilerin hizmet aldıkları iş yerlerinde sağlığı koruyacak önlemlerin etkin olarak alınması için Sağlık Bakanlığı ile belediyeleri denetim görevlerini yerine getirmeleri istendi.

(HUR/GÜL)

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