Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu

Lefkoşa, 19 Ocak 21 : KKTC Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Covid-19 pandemisine karşı tüketicileri korumak amacıyla, tüm iş yerlerini, önlemlerle ilgili kurallara uymaları amacıyla denetleme kararı aldığını duyurdu.
Mutasyonlu koronadan korunma kurallarına uymaları ve maske- mesafe- hijyen koşullarını uygulamaları için tüketicilerin de uyarıldığı açıklamada, tüketicilerin hizmet aldıkları iş yerlerinde sağlığı koruyacak önlemlerin etkin olarak alınması için Sağlık Bakanlığı ile belediyeleri denetim görevlerini yerine getirmeleri istendi.
(HUR/GÜL)