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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “TL değer kazandı ama fiyatlarda gerileme yok”

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “TL değer kazandı ama fiyatlarda gerileme yok”

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “TL değer kazandı ama fiyatlarda gerileme yok”

FEDERASYON EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI’NI STOK DENETİMİNE VE REKABET KURALLARINI UYGULAMAYA DAVET ETTİ

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, son aylarda Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kazanmasına rağmen fiyatlarda ve enflasyonda gerileme olmamasının serbest piyasa ve rekabet koşullarına aykırı olduğunu belirterek fiyat istikrarı için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı stok denetimine ve Rekabet Yasası kurallarını uygulamaya çağırdı.

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Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal ve Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım imzasıyla konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, dövizdeki gerilemeyi dikkate alarak akaryakıt ve elektriğe zam yapmayan hükümete teşekkür edilerek, bu emtiadaki fiyatların da dövize orantılı olarak geri çekilmesi istendi.

Açıklamada, tüccar ve toptancıların yüksek rant için stokçuluk yaptığı, ürünlerin kullanım sürelerinin değiştirildiği iddia edilerek, bunların tüketicilerden gelen şikayetlerde görüldüğü kaydedildi.

Rekabet Yasası’nın ilgili amir hükmü 6. maddesine atıfta bulunulan açıklamada, tüketicileri korumak için yaptığı çalışmalarda daha etkili olabilmesi için hükümet ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı iş birliğine davet edildi.

Son Güncelleme: 31.07.2019 13:38
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