Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kumarhanelerin Yasalara Uymadığını İddia Etti

Lefkoşa, 2 Eylül 2020 (.): Tüketici Örgütleri Konfederasyon Başkanı Hasın Yılmaz Işık, kumarhanelerin yasalara uymadığını iddia ederek, konuyla ilgili Başsavcılıktan girişim başlatması için talepte bulunduklarını belirtti.

Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, kumarhanelere yurttaşların girmesi yasak olmasına rağmen kimlik kartı kontrolü yapmadan kumarhanelere girilmesine müsaade edildiği, yasak olmasına rağmen tütün ürünleri dağıtıldığı, sigara içilmesine izin verildiği, Temel Sağlık Müdürlüğü tarafından denetlenmediği ve cezai müeyyidelerin uygulanmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Işık, “Konfederasyonumuz Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlıkları nezdinde tavassutta bulunması için KKTC Başsavcılığından talepte bulunmuştur” dedi.

(ID/ÖK)

