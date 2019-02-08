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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “Fahiş fiyatlarla ürün satanları kara liste boykot kapsamında teşhir edeceğiz”

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “Fahiş fiyatlarla ürün satanları kara liste boykot kapsamında teşhir edeceğiz”

08 Şubat 2019 Cuma 15:36
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “Fahiş fiyatlarla ürün satanları kara liste boykot kapsamında teşhir edeceğiz”

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, fahiş fiyatlarla piyasaya ürün süren tüccar ve toptancıları “Kara Liste Boykot” kapsamında teşhir edeceğini duyurdu.
Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ve Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal imzasını taşıyan konfederasyon açıklamasında TL’nin enflasyon öncesi değerine dönmesine rağmen tüccar ve marketlerin fahiş fiyatları geri almamakta ısrarla direttikleri görüşü belirtilerek Ticaret Odası’nın indirim kampanyasıyla da tüketicilerin aldatıldığının ortaya çıktığı öne sürüldü.
Tüketicilerin, kasalarda etiket fiyatı üzerinde ödeme yaptıklarına dair derneklere yoğun şikayetler ilettiği belirtilen açıklamada tüccarlara haksız zenginleşmeye son vermeleri çağrısı yapıldı

Son Güncelleme: 08.02.2019 18:54
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