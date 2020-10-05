Tüketici fiyatları genel endeksi yüzde 1.68 arttı

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 1.68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.70 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.18 değişim gerçekleşti.

İstatistik Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5.58 mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yaşandı.

Eğitim ana grubunda yüzde 4.85, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3.41, ulaştırma ana grubunda yüzde 2.03, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.32, sağlık ana grubunda yüzde 1.10, haberleşme ana grubunda yüzde 0.93, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.80, eğlence ve kültürde yüzde 0.54, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.33 artış, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 4.58, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.64 düşüş gerçekleşti.



Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 371 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 91 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

SALATALIK, DOLMALIK BİBER, SAYISAL LOTO

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 125.16 salatalık, yüzde 108.75 dolmalık biber ve yüzde 100 Sayısal Loto, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 49.71 ile limon, yüzde 30.59 ile elma ve yüzde 19.58 ile yazlık kadın pantolonu oldu.

