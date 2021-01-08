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Tüketici Dernekleri Konfederasyonu işsiz kalanlar için kamu çalışanlarından kesinti yapılmasını önerdi

08 Ocak 2021 Cuma 19:38
Tüketici Dernekleri Konfederasyonu işsiz kalanlar için kamu çalışanlarından kesinti yapılmasını önerdi
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TÜKETİCİ DERNEKLERİ KONFEDERASYONU İŞSİZ KALANLAR İÇİN KAMU ÇALIŞANLARINDAN KESİNTİ YAPILMASINI ÖNERDİ

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu, Covid-19 pandemi dolayısıyla işini kaybedenlere yardımcı olmak için kamu çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılması çağrısında bulundu.  

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Konfederasyon adına yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüsün vurduğu özel sektörde işlerinden olan insanlarımızın aç susuz çaresiz bırakılmasına Konfederasyonumuz şiddetle karşıdır. Konfederasyonumuz hükümete KKTC Anayasası’nın sosyal adalet ilkelerini anımsatmakta olup insanlığın ve vicdanın sesini duymaları ve aşsız işsiz kalan insanlarımız ile maaşlarımızı paylaşmak için çağrı yapmaktadır” dedi.

Açıklamada, “Sosyal sigorta emeklileri hariç milletvekilleri dahil kamu çalışanlarının maaşlarından bir yıl süre ile yüzde 10 oranında kesinti yapılarak oluşturulacak Yardımlaşma Fonundan Covid 19’a karşı ekonomik olarak korumasız kalan özel sektör çalışanlarının imdadına yetişmemiz için Konfederasyonumuz hükümete ve meclise çağrı yapmaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca Meclis Başkanlığı seçiminde yaratılan krizin kabul edilemeyecek siyasal sorumsuzluk olduğu kaydedildi.

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