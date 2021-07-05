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Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği denetimlerin yetersiz olduğunu savundu

Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği, koronavirüs bulaşına karşı yapılan denetimlerin yetersiz olduğunu savundu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:15
Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği denetimlerin yetersiz olduğunu savundu

Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal, günlük vakalardaki artış ve Delta variantının da ülkede görülmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, “vakalardaki artış önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını için yapılan denetimlerin yetersiz kalmasından kaynaklandığını” ileri sürdü.

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Kemal, “Derneğimiz tüketicileri zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve kesinlikle maske mesafe kurallarına uymaları ve aşılarını yaptırmaları için uyarmaktadır” dedi. 
 
Kemal, Hindistan varyantı Deltanın KKTC’nde de görülmesiyle özellikle düğün törenlerin yasaklanması gerektiğini savundu.


 

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Son Güncelleme: 05.07.2021 11:41
Anahtar Kelimeler:
Tüketici Bilinci Ve Hakları Derneği
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