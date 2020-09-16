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“Tükenmişlik sendromu ile baş etmek için kendinize zaman ayırın”

GAÜ Öğretim Görevlisi Dilara Altan, tükenmişlik sendromu ile baş etmede kişinin kendine ayırdığı vaktin önemine vurgu yaptı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:15
“Tükenmişlik sendromu ile baş etmek için kendinize zaman ayırın”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, “Tükenmişlik Sendromunun” yaygın ve yanlış bilinenleri hakkında bilgi verdi.

Altan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Tükenmişlik sendromu yaygın ve yanlış kullanımın aksine, en genel anlamıyla özellikle iş yaşamında başarısızlık, aşırı yıpranmışlık, motivasyon, enerji düzeyinin azalması ve bireyin içsel kaynaklarından oluşan tükenmişlik durumu olarak açıklanabilir. Dahası, tükenmişliğin belirtileri arasında üzüntü, depresyon, agresyon problemleri, hayal kırıklığı, yalnızlık, düşük öz-bakım, sosyal izolasyon, umutsuzluk duyguları ve düşük iş tatmini sayılabilir.“

“COVID-19’UN YARATTIĞI STRES KONTROL ALTINA ALINABİLİR”

Altan, Covid-19 Pandemi sürecinde stres ve tükenmişlik hissiyatını kontrol altına alabilmek için bazı tavsiyelerde bulundu.

Öncelikle hissedilen şeyin normal bir tepki olduğunun farkında olunması gerektiğini belirten Altan, bu süreçte toplumun çoğunluğunun Covid-19'a doğrudan maruz kalma, sağlık kaynaklarının nasıl tahsis edileceği ile ilgili kaygı duyma, iş yerinde daha uzun saatler çalışma ve sevdiklerinden uzun süre uzakta kalma gibi stres faktörleriyle karşılaştığını ifade etti. Altan, bu durumun normal dışı olduğunu, benzer stres ve tükenmişlik hissiyatına; bağlam fark etmeksizin birçok insanın değişen koşullardan dolayı sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.

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“KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN”

Altan, kişinin kendisine vakit ayırmasının önemini vurgulayarak, stresi yönetmenin kritik noktasının günlük rutine nefes egzersizlerin eklenmesi olduğunu kaydetti.

Altan, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Gün boyunca farklı zaman dilimlerinde kendinize birkaç dakika ayırın. Buna ayıracak zamanınız yokmuş gibi hissedebilirsiniz, ancak bu stresi yönetmenin kritik bir yönüdür. Tükenmişliğin bazı duygusal belirtileri arasında korku, öfke, derin üzüntü ve bunaltı hissiyatının varlığı yer alır. Zihinsel belirtiler arasında konsantrasyon kaybı, karar verememe, kafa karışıklığı bulunur ve en önemlisi kaynağını tanımlayamadığınız stres bulunur. Stres, çevresel stresörlere fiziksel, zihinsel ve duygusal tepkiler olarak ortaya çıkar. Gün boyunca karşılaştığınız stres faktörlerine karşı vücudun tepkilerini yatıştırmaya yardımcı olmak için günlük öz bakım rutininize nefes egzersizleri eklemeyi deneyin. “

“EGZERSİZ VE SU TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ”

Altan, kriz zamanlarında yemek, su, egzersiz ve uyku gibi temel ihtiyaçların göz ardı edilmemesine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

”Stresi azaltmak ve tükenmişliği önlemek için, şeker, trans yağlar, doymuş yağlar ve alkol gibi besinlerden kaçınırken düzenli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Susuz kalmamak için gün boyunca su için. Halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen ‘Endorfin’ salınımını en üst düzeye çıkarmak için iş yerinde veya evde kalarak günde en az birkaç dakika egzersiz yapın. Kaliteli uykunun faydalarından yararlanmak için ise mümkün olduğunca uyku düzeninize dikkat edin.”

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)
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