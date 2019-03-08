Tük İle Kamu- İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı



Lefkoşa, 8 Mart 19 : Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile Kamu- İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, iki yıl süreyle 162 işçi personeli kapsıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hadımcı, TÜK Müdürü Mehmet Arkut ve Kamu -iş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu. İmza töreninde, bakanlık ve sendika yetkileri hazır bulundu. İmza töreni, TÜK’te yer aldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hadımcı ve Kamu- İş Genel Başkanı Serdaroğlu imza töreni sırasında birer konuşma yaptı.

ŞAHALİ: “İŞ BARIŞI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Bakan Şahali, toplu iş sözleşmesinin iş barışı açısından önemli olduğunu söyledi. Şahali, kurumun kendi ayakları üzerinde durmasının ve çalışanların menfaatlerinin korunup geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Erkut Şahali, TÜK’ün bir yılda yürüttüğü sıkı çalışmalar neticesinde, hem mali açıdan bütçesinde düzelme olduğunu hem de iş hacminde gelişme yaşandığını vurguladı. Şahali, kurumla ilgili yürütülen yapılandırma çalışmalarının, TÜK’ün kendini idame edecek bir yapıya kavuşması amacını taşıdığını ifade ederek, kurumun iş kalitesi ve verimliliğinin artırılması vizyonunu taşıdıklarını aktardı.

“TÜK çalışanlarının haklarının korunması ile ilgili hassasiyetimiz var” diyen Şahali, TÜK’ün geleceğe güzel bir şekilde ilerleyebilmesi temennisinde bulundu.

HADIMCI: “BİZİM İLKEMİZDE DEMOKRASİ VAR”

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hadımcı sendika ile görüşüp anlaştıklarını belirterek, “Bizim ilkemizde demokrasi var. İşçiyi ezmek yok” dedi. Hadımcı, kurumu daha üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

SERDAROĞLU: “İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN YANINDAYIZ”

Kamu - İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise; işçinin, emekçinin yanında olduklarını söyleyerek, “Biz çalışmayanın yanında değiliz” dedi. Serdaroğlu, ilişikleri güzel şekilde devam ettirmek adına sözleşmeyi imzaladıklarını ifade ederek, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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