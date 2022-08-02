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TÜK zahire alımlarının sona ermek üzere olduğunu kaydederek üreticilere çağrıda bulundu

02 Ağustos 2022 Salı 16:00
TÜK zahire alımlarının sona ermek üzere olduğunu kaydederek üreticilere çağrıda bulundu

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2022 yılı zahire alımlarının sona ermek üzere olduğunu kaydederek, ellerinde tohumluk arpa ve yemlik arpa bulunan üreticilerin 5 Ağustos Cuma; buğday ve buğday tohumluğu olan üreticilerin ise 12 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar ürünlerini TÜK’e teslim etmeleri gerektiğini kaydetti.

TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 2022 yılı zahire alımları bugün itibariyle şöyle:

“Yemlik Arpa 18.786.210 kilo

Yumuşak Buğday 1.618.200 kilo

Sert Buğday 807.670 kilo

Tohumluk Arpa 2.597.540 kilo

Tohumluk Yumuşak Buğday 29.210 kilo

Tohumluk Sert Buğday 230.900 kilo”

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Son Güncelleme: 02.08.2022 16:43
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