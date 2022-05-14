TÜK zahire alımlarına başlıyor

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, alımlar, Güzelyurt, Haspolat, Akdoğan Yemlik, Gazimağusa Ambar No:4, Geçitkale, İskele ve Kumyalı şubelerindeki depolarında yapılacak.

2022 ürünü yerli sert buğday, yumuşak buğday ve tritikale ile tohumluk materyali arpa ve buğday alım tarihleri ile alım yerleri ise daha sonra duyurulacak.



Toprak Ürünleri Kurumu alımını gerçekleştireceği 2022 ürünü arpa, buğday ve tritikale ürünlerine şu alım fiyatlarını uygulayacak:“Yemlik arpa brüt 5.50 TL/Kilo + KDV, Yemlik ve/veya ekmeklik sert buğday brüt 6.00 TL/Kilo + KDV, Yemlik ve/veya ekmeklik yumuşak buğday brüt 5.75 TL/Kilo + KDV, Yemlik tritikale brüt 5.75 TL/Kilo + KDV.”