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TÜK zahire alımlarına başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Pazartesi gününden itibaren “2022 ürünü yerli yemlik arpa” alımlarına başlıyor. 

14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30
TÜK zahire alımlarına başlıyor

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, alımlar, Güzelyurt, Haspolat, Akdoğan Yemlik, Gazimağusa Ambar No:4, Geçitkale, İskele ve Kumyalı şubelerindeki depolarında yapılacak. 
2022 ürünü yerli sert buğday, yumuşak buğday ve tritikale ile tohumluk materyali arpa ve buğday alım tarihleri ile alım yerleri ise daha sonra duyurulacak. 

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Toprak Ürünleri Kurumu alımını gerçekleştireceği 2022 ürünü arpa, buğday ve tritikale ürünlerine şu alım fiyatlarını uygulayacak:  
“Yemlik arpa brüt 5.50 TL/Kilo + KDV, Yemlik ve/veya ekmeklik  sert buğday brüt 6.00 TL/Kilo + KDV, Yemlik ve/veya ekmeklik yumuşak buğday brüt 5.75 TL/Kilo + KDV, Yemlik tritikale brüt 5.75 TL/Kilo + KDV.”
 

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Son Güncelleme: 14.05.2022 14:14
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