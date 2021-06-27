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TÜK, yemlik arpa fiyatlarında yeni düzenleme yaptı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik arpa fiyatlarında yeni düzenleme yapıldığını açıkladı.

27 Haziran 2021 Pazar 20:15
TÜK, yemlik arpa fiyatlarında yeni düzenleme yaptı
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“Ülkemizde yaşanan kuraklık neticesinde, hayvancılık sektöründeki yemlik arpa ihtiyacımızı ithalat yaparak giderme zarureti doğmuştur” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Dünya hububat borsasındaki fiyatların artışı ile  döviz kurlarında yaşanan yukarı doğru dalgalanmalar arpa fiyatlarını artırmıştır. Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri  Birliği ile yapılan mutabakata göre, Haziran ayı sonuna kadar arpa fiyatlarında bir artış öngörülmekteydi.

Ancak son günlerdeki satışlarımız incelendiğinde, stokçuluk yapma çabası içinde olan bazı kesimler belirlenmiştir.

TÜK olarak, arpa maliyetlerindeki artış ve stokçuluğa yönelik arpa taleplerinin artığı bu aşamada, Pazartesi’den (yarın)  sonra satış noktalarında yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçmek adına fiyat değişikliğine gitmek zarureti doğmuştur.  Üreticilerimiz arasındaki fırsat eşitliğini sağlama adına 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren yemlik arpa satış fiyatımız 2.25 TL/kg olarak belirlenmiştir.”

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Son Güncelleme: 27.06.2021 20:32
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