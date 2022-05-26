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TÜK yemlik arpa bedellerini ödemeye başladı

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:57
TÜK yemlik arpa bedellerini ödemeye başladı

 Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), aldığı arpanın bir bölümünün bedelini ödemeye başladı.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, TÜK, 26 Nisan ile 20 Mayıs arası aldığı yerli yemlik arpanın ödemelerini üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplara yapmaya başladı.

Kurum söz konusu dönem arası aldığı 1245 ton yerli yemli arpa için 6 milyon 848 bin TL ödeme yapacak.

TÜK’ün  23 Mayıs itibarıyla alımını yapmakta olduğu zahirenin karşılığını da on beş günlük ödeme programları çerçevesinde yapacağı da belirtildi.

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