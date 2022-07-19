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TÜK'ün 6-10 Haziran Arasında Aldığı Zahire Bedeli Cuma Günü Ödenecek

19 Temmuz 2022 Salı 15:00
TÜK'ün 6-10 Haziran Arasında Aldığı Zahire Bedeli Cuma Günü Ödenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK)  6-10 Haziran tarihleri arasında aldığı arpa ile buğdayın ürün bedelinin cuma günü hak sahibi zahire üreticilerine ödeneceği  duyuruldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜK tarafından alınan toplam 4 bin 9 yüz 33 ton ürün bedeli olan 27 milyon 650 bin 905 TL, üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacak.

Açıklamada, “Toprak Ürünleri Kurumu 13 Haziran tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edecek olup, ödeme dönem ve tarihleri duyurulacaktır” denildi.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 16:56
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