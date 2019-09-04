TÜK, tohumluk satışlarına devam ediyor

ÜRETİCİLER, TESLİM ETTİKLERİ ZAHİRE BEDELLERİNDEN TAHSİL EDİLMEK ÜZERE PEŞİN FİYATLARLA TOHUMLUK ALABİLECEK

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tohumluk materyali satışlarına devam ediyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, talep eden zahire üreticilerinin, alacakları tohumluk materyallerinin tutarları TÜK’e teslim ettikleri 2019 ürünü zahire ürün bedellerinden mahsup edilmek üzere, peşin fiyatlarından, tohumluk materyali alabilecekleri kaydedildi.

TÜK’ün 2019-2020 zahire üretim döneminde zahire üreticilerinin ihtiyaç duyacakları tohumluk arpa materyali, tohumluk buğday materyali ve tohumluk tritikale materyalinin satışına devam ettiği kaydedilen açıklamada, satış fiyatları şu şekilde açıklandı:

S.No Ürünün Nevi Peşin (TL/Kilo) 1 Ay Ödeme Vadeli (TL/Kilo) 2 Ay Ödeme Vadeli (TL/Kilo 2 Ay Ödeme Vadeli (TL/Kilo 1 Tohumluk Arpa Materyali 1.75 1.78 1.81 1.84 2 1.80 1.83 1.86 1.89 3 Tohumluk Sert Buğday Materyali 1.88 1.91 1.94 1.97 4 Tohumluk Tritikale Materyali 1.80 1.83 1.86 1.89

Açıklamada, TÜK’ün zahire üreticilerinin tohumluk arpa materyali, tohumluk buğday materyali ve tohumluk tritikale materyali ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmesi için, zahire üreticilerinden ve köy kooperatiflerinden talep kabul ettiği belirtilerek, taleplerin Toprak Ürünleri Kurumu’nun Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesine 0392 – 377 73 33 numaralı telefonu arayarak, www.toprakkurumu@hotmail.com mail adresi aracılığı ile veya kurumun tüm şubelerine şahsen yapılabileceği duyuruldu.