banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100075
ALTIN
282.104
DOLAR
5.6726
STERLİN
6.9209
EURO
6.2498
Evinden "gizli bölme" çıktı!
EVİNDEN
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
İşyerinin parasını çaldı!
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI!
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
banner307

TÜK, tohumluk satışlarına devam ediyor

TÜK, tohumluk satışlarına devam ediyor

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
TÜK, tohumluk satışlarına devam ediyor

ÜRETİCİLER, TESLİM ETTİKLERİ ZAHİRE BEDELLERİNDEN TAHSİL EDİLMEK ÜZERE PEŞİN FİYATLARLA TOHUMLUK ALABİLECEK

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK)  tohumluk materyali satışlarına devam ediyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, talep eden zahire üreticilerinin, alacakları tohumluk materyallerinin tutarları TÜK’e teslim ettikleri 2019 ürünü zahire ürün bedellerinden mahsup edilmek üzere, peşin fiyatlarından, tohumluk materyali alabilecekleri kaydedildi.

TÜK’ün 2019-2020 zahire üretim döneminde zahire üreticilerinin ihtiyaç duyacakları tohumluk arpa materyali, tohumluk buğday materyali ve tohumluk tritikale materyalinin satışına devam ettiği kaydedilen açıklamada, satış fiyatları şu şekilde açıklandı:

S.No

Ürünün Nevi

Peşin

(TL/Kilo)

1 Ay

Ödeme

Vadeli

(TL/Kilo)

2 Ay

Ödeme

Vadeli

(TL/Kilo

2 Ay

Ödeme

Vadeli

(TL/Kilo

1

Tohumluk Arpa Materyali

1.75

1.78

1.81

1.84

2

banner317
Tohumluk Yumuşak Buğday Materyali

1.80

1.83

1.86

1.89

3

Tohumluk Sert Buğday Materyali

1.88

1.91

1.94

1.97

4

Tohumluk Tritikale Materyali

1.80

1.83

1.86

1.89

Açıklamada, TÜK’ün zahire üreticilerinin tohumluk arpa materyali, tohumluk buğday materyali ve tohumluk tritikale materyali ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmesi için, zahire üreticilerinden ve köy kooperatiflerinden talep kabul ettiği belirtilerek, taleplerin Toprak Ürünleri Kurumu’nun Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesine 0392 – 377 73 33 numaralı telefonu arayarak, www.toprakkurumu@hotmail.com mail adresi aracılığı ile veya kurumun tüm şubelerine şahsen yapılabileceği duyuruldu.

Son Güncelleme: 04.09.2019 15:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıb-tek, El-sen’in Grevi Süresince Mağduriyet Yaşanmaması İçin Alternatif Ödeme Kanallarını Hatırlattı
Kıb-tek, El-sen’in Grevi Süresince Mağduriyet Yaşanmaması İçin Alternatif Ödeme Kanallarını Hatırlattı
Göç-taş Kültür Sanat Festivali Bugün Başlıyor
Göç-taş Kültür Sanat Festivali Bugün Başlıyor
Girne İlçesinde Zeytin Toplama Tarihleri Açıklandı... Gemlik İçin 7 Eylül, Yerli Çeşitler İçin 22 Eylül
Girne İlçesinde Zeytin Toplama Tarihleri Açıklandı... Gemlik İçin 7 Eylül, Yerli Çeşitler İçin 22 Eylül
Kamusen Yönetici Ve Üyelerine “çalışma Ortamında İş Ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” Projesi Kapsamında Eğitim Verildi
Kamusen Yönetici Ve Üyelerine “çalışma Ortamında İş Ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” Projesi Kapsamında Eğitim Verildi
Merkez Bankası 2019 - Iı. Çeyrek Bülteni Yayımlandı...
Merkez Bankası 2019 - Iı. Çeyrek Bülteni Yayımlandı..."enflasyon Oranları Düşüş Trendine Girdi”
Yyk İhlalleri Değerlendirdi... Beş Televizyon Ve İki Radyo Kanalına Ceza
Yyk İhlalleri Değerlendirdi... Beş Televizyon Ve İki Radyo Kanalına Ceza
Amcaoğlu, Rekabet Kurulu Başkanı Altıncık Ve Üyeler İle Bir Araya Geldi
Amcaoğlu, Rekabet Kurulu Başkanı Altıncık Ve Üyeler İle Bir Araya Geldi
Dilekçe Komitesi Toplandı
Dilekçe Komitesi Toplandı
Ktös’ten Hükümetin Basın Toplantısına Eleştiri...
Ktös’ten Hükümetin Basın Toplantısına Eleştiri...
İzcan, Ubp- Hp Hükümeti’nin 100 Gününü Değerlendirdi
İzcan, Ubp- Hp Hükümeti’nin 100 Gününü Değerlendirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim