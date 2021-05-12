TÜK'ten duyuru

TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada üreticilerin ürünlerini hasat etmeden önce “0533 868 44 97 – 36 62 396” numaralı telefonları arayarak randevu almaları gerektiği kaydedildi ve ürünlerin olgunlaşmasına müteakip, üreticilerin ürünlerinin periyodik olarak alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bu konuya tüm üreticilerin hassasiyetle yaklaşmaları, ürünlerinin kontrollü alımı ve yaşanabilecek olası sıkışıklığın önüne geçilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir” denildi.