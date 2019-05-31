TÜK sözleşmeli 2019 ilkbahar ürünü patates üretici ödemelerini on beş günlük periyotlarda gerçekleştiriyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) sözleşme imzaladığı patates üreticilerinden 2019 İlkbahar ürünü patates alımlarına Haziran ayı içerisinde de devam edecek; alım programı sözleşme yapılan patates üreticileri ile görüşülerek ürünlerin olgunlaşma durumuna göre TÜK tarafından düzenlenecek.
Alım ve ödeme planına göre, 30 Mayıs -7 Haziran dönemi alımları 14 Haziran’da; 8 Haziran -14 Haziran alımları 21 Haziran’da; 15 Haziran-21 Haziran alımları 28 Haziran’da; 22 Haziran-28 Haziran alımları 5 Temmuz’da ödenecek.