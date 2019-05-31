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TÜK sözleşmeli 2019 ilkbahar ürünü patates üretici ödemelerini on beş günlük periyotlarda gerçekleştiriyor

TÜK sözleşmeli 2019 ilkbahar ürünü patates üretici ödemelerini on beş günlük periyotlarda gerçekleştiriyor

31 Mayıs 2019 Cuma 07:32
TÜK sözleşmeli 2019 ilkbahar ürünü patates üretici ödemelerini on beş günlük periyotlarda gerçekleştiriyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) sözleşme imzaladığı patates üreticilerinden 2019 İlkbahar ürünü patates alımlarına Haziran ayı içerisinde de devam edecek; alım programı sözleşme yapılan patates üreticileri ile görüşülerek ürünlerin olgunlaşma durumuna göre TÜK tarafından düzenlenecek.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alımı yapılacak 2019 İlkbahar ürünü patateslerin üretici ödemeleri, Toprak Ürünleri Kurumu ile patates üreticilerinin imzaladıkları sözleşme koşullarına uygun olarak 15 günlük periyotlarda gerçekleştirilecek.

Alım ve ödeme planına göre, 30 Mayıs -7 Haziran dönemi alımları 14 Haziran’da; 8 Haziran -14 Haziran alımları 21 Haziran’da; 15 Haziran-21 Haziran alımları 28 Haziran’da; 22 Haziran-28 Haziran alımları 5 Temmuz’da ödenecek.


 

Son Güncelleme: 31.05.2019 11:03
Anahtar Kelimeler:
TÜK Sözleşmeli 2019 Ilkbahar ürünü Patates
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