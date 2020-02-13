TÜK heyeti Türkiye’de temaslarda bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’ndan (TÜK) bir heyet, Türkiye’de TC Toprak Mahsülleri Ofisi’ne, TC Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ve TC Et ve Süt Kurumu’na ziyaretlerde bulundu.
Heyette, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Yönetim Kurulu üyesi Tansel Sağır, TÜK Müdürü Mehmet Bullici ve TÜK Mali İşler Amiri Mehmet Savaş Arkut yer aldı.
Ziyaretlerde, kurumlar arası işbirliğinin artırılması yönünde mutabakat sağlandı. Ayrıca, Tarım Kredi Yem A.Ş. ile ilişkileri düzenleyen işbirliği sözleşmesi de 1 yıl süreyle uzatıldı