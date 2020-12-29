TÜK eylem yaptı

Başkan Ahmet Serdaroğlu yeni yıla aç girecek olan çalışanların haklarını aramak içine eylemde olduklarını söyledi.

Serdaroğlu şöyle dedi:

“TÜK’ü sahiplenmek için Başbakanlık önündeyiz. Bu kurumu kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Borçlanılan bir para vardı. TÜK’ü öyle bir kurum haline getirdiler ki, çalışanın sosyal sigorta yatırımları ödenmiyor. Bu çalışan ne yapacaksa Creditwest bankasının onayını alması gerekiyor. Kurumun 65 milyon TL bu bankaya borcu vardır. Artık dayanacak gücümüz ve tahammülümüz kalmadı. 2021 yılına çalışanımız aç giriyor. Kurumları siyasetle yönetmekten vazgeçin. “Ambarlar doldu taştı, verimli bir yıl geçti” dediler bugün arpa yok! Paralar nereye gitti? TÜK’ü Creditwest Bankası’ndan kurtarmaları lazımdır. 13’üncü maaşlar ödenmedi, sigortalar yatmadı. Bu çalışan hiçbir sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Bugün bu Bakanlar Kurulu’ndan TÜK ile ilgili somut bir adım, kesin bir çözüm çıkmazsa hepimiz mağdur olacağız. Biz ezilirsek onlar da ezilecek. O nedenle ne ezen ne ezilen, insanca bir düzen”

Çavuşoğlu eylemcilerle görüştü

Bakanlar Kurulu toplantısına girmek için Başbakanlık’a giden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TÜK’ün hükümetin ve devletin bir sorunu olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu şöyle dedi:

“Kurumun 65 milyonluk over draftı sonuna kadar kullanılmıştır maalesef. Ben Tarım Bakanı olarak bıraktığımda 11 milyondu bu şimdi 65 milyon ve over draft sonuna kadar kullanılmıştır. Maliye bugün bir kaynak ayırmazsa sizlere maaş dahi ödenemeyecektir. Önerim şu olacak bugün; TÜK’ün iflasını isteyeceğim ya da devam edecek. Gönlümde hiç razı değildir ama 2 kez yaşaması için fedakarlık yaptım. Şimdi 3’üncü kez böyle bir zorunluluk oldu.. Ayda 1 milyon faiz yükü var kurumun. Bu kurumun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerekiyor.”

“Çalışanlardan özür diliyorum”

Çalışanların bu hale gelmesinden dolayı kendisinin Tarım Bakanı olarak özür dilediğini ifade eden Çavuşoğlu, Bugün TÜK’ün görev zararlarının hızlıca aktarılmasını talep edeceğiz. Kurumun kucağımızda patlamaması için çalışacağız, sayın Başbakan da elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ben bugün iflas mı devam mı bunu masaya koyacağım” dedi

Eylem sonuç verdi!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken Toprak Ürünleri Kurumu çalışanlarının Başbakanlık önündeki eylemine geldi ve açıklama yaptı

Çavuşoğlu, “iflas mı devam mı” bakış aşısıyla TÜK ile ilgili görüşme Bakanlar Kurulu’ndan görüşme yaptıklarını anlattı, sözlerini şöyle devam etti:

“Hükümetimiz üretici dostu düşüncesinde. TÜK’ün nasıl yaşatılabileceği ile ilgili çalışmaları başlatmak ve sürdürmek adına bir çalışma yapılması kararı aldı. Bu çalışmalar yapılana kadar hizmetlerin durmaması ve çalışanların mağduriyetinin giderilmesi anlamında TÜK adına yaptığımız bazı önergelerin hemen Bakanlar Kurulu’ndan geçirilip gün içinde yayınlanması ve en geç yarına kadar da ödemelerin yapılabilmesi talimatını sayın Başbakan Maliye Bakanı’na vermiştir. İlgili önergeler Bakanlar Kurulunda yazılıyor ve az sonra geçecek..

“TÜK’ün sorunları çözülerek geleceğe taşınacaktır. Sağlıklı bir şekilde düzenlemeleri yapacağız” diyen Bakan Çavuşoğlu, çalışanların hemen iş başı yapmasını ve üreticilerin de sorun yaşamamasını istedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları alkışlandı.