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TÜK'e Doğrudan Alım Yetkisi

03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45
TÜK'e Doğrudan Alım Yetkisi

Yasa gücündeki kararnameyle  5 aylık süre için arpa, buğday, mısır, hayvan yemi ve hammaddesiyle bunlara ilişkin deniz taşımacılığı Kamu İhale Yasası dışında tutulacak

Toprak Ürünleri Kurumu’na  (TÜK) Bakanlar Kurulu kararıyla arpa, buğday, mısır, hayvan yemi ve hammaddesi alımı konusunda yetki veriliyor. Bu ürünlerin alımı gibi deniz yoluyla taşınması da 2023 yılının ocak ayına kadar Kamu İhale Yasası dışında tutulacak.

 

Kuraklık, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle 5 aylık süre için acil ve özel durumlarda Bakanlar Kurulu onayıyla TÜK’e doğrudan alım yetkisi verilecek. TÜK’ün yapacağı spot alımlarında beş aylık süre için Kamu İhale Yasası kurallarının uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

 

Kararnamenin açıklanan amacında, TÜK’ün spot alımları hızlı şeklide gerçekleştirebilmesi, hizmet sunumunu aksatmaması ve halkı mağdur etmemesi var.

Yarın yürürlüğe girecek kararname 3 Ocak 2023’e kadar uygulanacak.

TÜK’ün yapacağı spot alımlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden yapılacak hangi mal alımlarının, Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutulacağını, Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Bakanlar Kurulu, değerlendirme yaparken ihalenin aciliyeti hususunda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortaya konulacak hususlarla fiyat avantajını göz önünde bulundurarak bakanlığa doğrudan mal alımı yetkisi verebilecek.

Bakanlar Kurulu’nun onayı olmaksızın yapılacak mal alımları söz konusu kararnamenin kapsamı dışında olacak.

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Son Güncelleme: 03.08.2022 10:42
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