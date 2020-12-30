banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli bastırdı ve kazandı!
Pilli bastırdı ve kazandı!
Kırbaç gerek…
Kırbaç gerek…
Soğuk savaşın yeni adı: Gen savaşları
Soğuk savaşın yeni adı: Gen...
“Benim neyim eksik” safsatası
“Benim neyim eksik” safsatası
banner376

TÜK çalışanları ödeniyor

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:26
TÜK çalışanları ödeniyor
banner337
banner351

TÜK ÇALIŞANLARI ÖDENİYOR

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının aralık ayı maaşlarının bugün, 13’üncü maaş ikramiyelerinin ise yarın itibarıyla hesaplarına yatırılması hususunda bankalara talimat verildiği bildirildi.

banner341
Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ile Maliye bakanlıkları arasında yapılan temaslar neticesinde gerekli kaynağın sağlandığı, ödemelerin yapılmasına başlandığı kaydedildi.

Kamu-İş üyesi TÜK çalışanları dün yatırımlarının yapılmadığı ve maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle grev ve eylem yapmıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Münevver Çağın atandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Münevver Çağın atandı.
KKTC’de koronavirüse karşı sıkı tedbirler
KKTC’de koronavirüse karşı sıkı tedbirler
LAÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
LAÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
İlaçlarınızı doğru şekilde kullanıyor musunuz?
İlaçlarınızı doğru şekilde kullanıyor musunuz?
Girne Belediyesi açık hava reklam ihalesini yeniledi
Girne Belediyesi açık hava reklam ihalesini yeniledi
LTB Yeni Yıl tatilinde de hizmetlerini aksatmadan sürdürecek
LTB Yeni Yıl tatilinde de hizmetlerini aksatmadan sürdürecek
Lefkoşa'da kaza!
Lefkoşa'da kaza!
Sendikal Platform Tatar'ı dava etti
Sendikal Platform Tatar'ı dava etti
Ekim ve Kasım ayları destek ödemeleri yapıldı
Ekim ve Kasım ayları destek ödemeleri yapıldı
Hemşire alımı konusu görüşüldü
Hemşire alımı konusu görüşüldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim