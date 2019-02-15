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TÜK arpa fiyatında indirim yapılacağını açıkladı

TÜK arpa fiyatında indirim yapılacağını açıkladı

15 Şubat 2019 Cuma 08:48
TÜK arpa fiyatında indirim yapılacağını açıkladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), hayvan besleyicilerinin üretim maliyetlerine olumlu katkılar sağlamak yönünde sürekli çabaları olduğunu belirterek, bu çerçevede yemlik arpa satış fiyatında indirim yapılacağını açıkladı

TÜK, yazılı açıklamasında, tedarik koşulları ve döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak gerçekleşen yeni maliyete göre, yemlik arpa satış fiyatının, 18 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere, 1.62 TL/Kilo’dan 1.55 TL/Kilo’ya indirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu’nun hayvan besleyicilerinin lehine yemlik arpa satış fiyatında gerçekleştirdiği bu fiyat düşüşünün, yemlik arpayı hammadde olarak kullanan işletmeler ile nihai yararlanıcılar olan tüketicilere de olumlu yansımasının beklendiği belirtildi.

 

Son Güncelleme: 15.02.2019 12:02
Anahtar Kelimeler:
TükArpaFiyat
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