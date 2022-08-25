TÜK 27 Haziran-17 Ağustos döneminde aldığı zahirenin bedellerini yarın ödüyor

Yarınki ödemeyle TÜK’ün ödemeleri tamamlanmış olacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 27 Haziran ile 17 Ağustos tarihleri arasında alımını yaptığı toplam 4 bin 873.77 ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 27 milyon 236 bin 148.50 TL, yarın hak sahibi üreticilere ödeniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ürün bedelleri, yarın üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacak.

Böylece, Toprak Ürünleri Kurumu’nun aldığı 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürünün üretici ödemeleri tamamlanmış olacak.