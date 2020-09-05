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Tufan Erhürman Girne Halk Evi’ni ziyaret etti

05 Eylül 2020 Cumartesi 12:32
Tufan Erhürman Girne Halk Evi’ni ziyaret etti
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ERHÜRMAN: “GENÇLERİMİZİN ÖNÜNE YENİ HEDEFLER KOYABİLMELİYİZ”

Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman dünyada sanatın, sporun ve kültürün önüne kolay kolay engel konulamayacağını düşündüğünü söyledi. 

Erhürman, “Gençlerimizin önünü açmak, önlerine yeni hedefler koyabilmeliyiz” dedi.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Girne Halk Evi Spor Kulübü’nü (GHE) ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Erhürman, bu sezon 1’inci Lig’de gösterdiği başarı ile adını Süper Lig’e yazdıran GHE’ye yeni sezonda başarı diledi.

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Kulüplerin devlete ait birçok işlevi yerine getirdiğine dikkati çeken Erhürman, “Devlet arzu edilen mali olanaklara sahip olmadığı için kulüpler devreye giriyor. Ancak devlet tarafından şunun da anlaşılması lazım; kulüpler artık, futbol takımı olan ve liglerde mücadele eden takımlardan ibaret değil. Gençlere çok hizmet veren kurumlardır” dedi.

Gençlere büyük hizmetler veren spor kulüplerinin sürekliliğini ve devamlılığını sağlamak gerektiğini vurgulayan Erhürman, devamlılığın da ancak sabit gelir sağlamakla mümkün olduğunu belirtti. 

“DIŞA AÇILMA KONUSUNDA UMUTLUYUM”

Gençlerin önüne hedefler konulabilmesi gerektiğine de vurgu yapan Erhürman şunları kaydetti: 

“Şu anda futbolda bizim önlerine koyabildiğimiz maksimum hedef, Süper Lig’de şampiyonluk ve kupayı almak. Daha ötesi yok. Bu da hepimizin canını sıkan ve yakan bir durumdur. Çocukların bir şekilde artık dünyaya açılmasını sağlayacak hamleleri yapmamız gerekiyor. Bu konularda gerçekten umutluyum. Çünkü dünyada sanatın, sporun ve kültürün önüne öyle kolay kolay engel konulabileceğini düşünmüyorum. Bu konuda yeterince çaba ortaya konulması halinde, en azından belli dallarda sonuçlar alacağımızdan eminim.”

GHE’nin hem çocukların spor yapmasını hem de eğitimini destekleyen bir kulüp olduğunu söyleyen Erhürman, “Bu beni heyecanlandırıyor. Girne Halk Evi, adeta tam gün eğitim verilecek bir yuva olarak tasarlanmış bir projeye imza atan bir kulübümüzdür. Yeter ki yeri bulunabilsin, yeri sağlanabilsin. Bu konuda daha önce de birlikte çalıştık. Bu tam da gençliğe hizmet projesiydi” dedi. 

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Son Güncelleme: 05.09.2020 13:13
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