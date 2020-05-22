Tufad, Uluslararası Sanal Dans Ve Müzik Yarışmasında “grand Prix” Ödülüne Layık Görüldü

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Uluslararası 19 Mayıs Sanal Solo Dans ve Müzik Yarışması’nda “Grand Prix” ödülüne layık görüldü.

TUFAD’dan verilen bilgiye göre, Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası festivallerin iptal edilmesinden dolayı Boğaziçi Folklor Birliği Gençlik ve Spor Kulübü tarafından “Uluslararası 19 Mayıs Sanal Solo Dans ve Müzik Yarışması” düzenlendi.

40 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya, ülke dansçıları ve müzisyenleri; evlerinde karantinada yaptıkları “solo dans, çiftli dans, 4’lü dans, geleneksel ülke dansları” kategorileri ile “modern dans” kategorileri ve “yerel enstrüman, yerel şarkı ve uluslararası şarkı” dallarında online olarak çeşitli videolarla katılım sağladı.

Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Macaristan, Arnavutluk, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin yer aldığı online jüri, yarışmaya katılan videolar arasında yaptığı değerlendirmeler neticesinde “Grand Prix Ödülüne” Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ni layık gördü.



TUFAD Halk Dansları bölümünün, derneği 8 farklı dans, solo, 2’li, 4’lü gruplarda, aksesuarlar kullanarak temsil ettiği yarışmada, dansçıların evlerinde “Kına Sirtosu, İskele Sirtosu, Arabiye 2, Gadef, Orak – Elek, Konyalı, Arabacı, Erkek Karşılaması 2” danslarını sergiledi.TUFAD, KKTC’yi bu yarışmada temsil etmelerine olanak sağlayan Mehmet Refik Erten ve Zamira Ryasaeva’ya teşekkür etti.(EMR/ÖK)