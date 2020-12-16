T&T’ye TASFİYE şoku!

T&T şirketinin tasfiyesi için mahkemeye müracaatta bulunulduğu ve yasal işlemler başladığı için T&T’nin yaptığı her türlü iş ve işlemin geçersiz olduğu ortaya çıtı.

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

KIBRIS MANŞET’e ulaşan belgelere göre Türkiyeli iş insanı Emrullah Turanlı'nın büyük ortağı olduğu Ercan Devlet Havalimanı'nın işletmecisi T&T şirketinin tasfiyesi için mahkemeye istida (müracaat) yapılmış ve bu da şirketler mukayyitliğinde kayıt edilmiş.

Yasalara göre, (Madde 218 –a) tasfiye, tasfiye müracaatının sunulduğu anda başlamış oluyor.

Bu da şuanda T&T şirketinin tasfiyede olduğu anlamına geliyor.

Tasfiyede olan bir şirket ise dava konusu olabilecek her şey dahil (yani her türlü alış-veriş, sözleşme, iş veya işlem) , şirket mallarının elden çıkartılması (yani şirketin parası da şirketin malı olduğu için, parası da) şirketin paylarının devri veya şirket üyelerinin statüsünde değişiklik yapılması gibi hiçbir işlem yapılamaz yapılırsa da geçersiz olur.

Yine yasanın 227 (1) maddesine göre müracaatın sunulmasından sonra herhangi bir zaman mahkeme geçici olarak bir tasfiye memuru da atayabilir.

Şimdi böyle ciddi ve hayati bir konuda mahkemelerden acil olarak geçici bir tasfiye memuru atayarak Ercan Hava limanının özelleştirmesinde güdülen ve şartnamedeki koşullara göre yönetilmesinin önünün açılmasını bekleniyor.

Ercan’ın işletilmesinden gelen maddi gelirlerin buhar olmaması için mahkemeden tasfiye sonuçlanıncaya kadar geçen zaman içerisinde mahkeme kontrolündeki bir banka hesabına yatırılmasının sağlanması da bekleniyor.

Hukukçular, kamunun da söz konusu gelirlerden % 47.80 doğrudan payı olduğuna dikkat çekerek mahkemelerin bilhassa kamu yararını gözetme gibi bir sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor.