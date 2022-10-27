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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

27 Ekim 2022 Perşembe 18:44
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sorgusunun ardından Fincancı'nın sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

SAVCILIK İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Fincancı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede, 19 Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de bir konferansa katılmak için bulunduğunu, bu sırada Medya Haber TV'den şahsen tanımadığı bir kişinin canlı bağlantı için kendisine telefonla ulaştığını söyledi.

Söz konusu haber kanalının PKK silahlı terör örgütüyle bir irtibatı olup olmadığını hekim olarak bilmediğini savunan Fincancı, şunları kaydetti:

"18 Ekim 2022 tarihinde Almanya'da Roza Lüksemburg Vakfının 'Cezaevi Ve İnsan Hakları' konulu bir konferansında, o ortamda tanıştığım bir meslektaşım içinde bulunduğum hekim arkadaşlarıma bir video gösterdi. Bizler bu videoyu izleyip karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunduk. Benim Medya Haber TV'de canlı yayında yaptığım bağlantı öncesinde video hakkında böyle bilgi sahibi oldum. Bana sormuş olduğunuz incelenen görüntüler kapsamındaki kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorum bir ön değerlendirmedir. 18 Ekim 2022 tarihinde hekimler arasında yapmış olduğumuz video değerlendirmesi ile 19 Ekim 2022 tarihinde canlı bağlantıya çağrılmam arasında bir irtibat yoktur. Benim yaptığım bu ön değerlendirmede de herhangi bir kurum ve kuruluşa müracaatımız olmuyor. Uluslararası Cenevre Sözleşmesinde bir araştırma yapılması için devletler tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Yine ekranda görünen kulaklık ile yapmış olduğum bağlantıda ben karşıda sadece spikerin yüzünü görmekteydim. Benim haricen bir cep telefonuyla bir görüşmem olmadı. Doğrudan Skype üzerinden bağlandım. Kapatmam suretiyle bağlantım sonlandı. Kalmış olduğum otelin odasında otelin interneti ile bu bağlantıyı sağladım. Benim bundan önce Medya Haber TV gibi kimyasal silah kullanımına ilişkin canlı bağlantım olmamıştır."

"OTOPSİLERE KATILMIŞLIĞIM VARDIR"

Kimyasal silahlar üzerine Türk Tabipleri Birliği bünyesinde oluşturulan, Adli Tıp Uzmanları Derneğinin de aralarında bulunduğu 20 branş derneği tarafından "Kimyasal Silahlar Gösteri Kontrol Ajanları" ve "Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunlarını Değerlendirme Raporu" isimli iki ayrı kitabın hazırlanmasında da aktif olarak rol aldığını belirten Fincancı, "Soruşturma konusu olayla ilgili olarak kimyasal gazlara ilişkin biber gazı, siyen gazı, siyester ve göz yaşartıcı gazlar nedeniyle yaşanan olaylara ilişkin otopsilere katılmışlığım vardır. Bu olaylara ilişkin örnek almışlığımız da vardır. Yine bu konuda otopsisi önce yapılıp değerlendirme için bize başvurulduğu durumlar da vardır." dedi.

Videonun çekildiği yerin de IPPNW üyesi hekim arkadaşlarının grubunda söylendiğini öne süren Fincancı, şöyle devam etti:

"Benim Medya Haber TV'de canlı bağlantı için arayan kişiyi tanımıyordum. Yine söz konusu yayın kuruluşunun PKK silahlı terör örgütüyle irtibatını ve geçmiş haberlerini, yayınlarını bilmiyorum. Çünkü ben hiç haber izlemeyen, hatta kendi bağlantı yaptığım programları da sonrasında izlemeyen bir insanım. Yakın dönemde Türk Tabipler Birliği görevim ve otopsili pek bir olay olmadığı için aranmamıştım, ancak Türkiye İnsan Hakları Vakfında bulunduğum dönemde hak ihlallerinden dolayı daha sık aranıyor ve haber niteliği paylaşımlar ve adli tıp içerikli bilgime danışılıyordu."

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirten Fincancı, suçsuz olduğunu savundu.

Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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