banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Afet hanım Akıncı’ya mı oy vermiş!
Afet hanım Akıncı’ya mı oy...
Pes mi yoksa bravo mu?
Pes mi yoksa bravo mu?
Yiyenler ve yemek için sırada bekleyenler…
Yiyenler ve yemek için sırada...
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376

T&T Ercan Havalimanı’nın önündeki yol çizgileri boyandı

 

13 Temmuz 2021 Salı 16:30
T&T Ercan Havalimanı’nın önündeki yol çizgileri boyandı

T&T Ercan Havalimanı’nın ön cephesinde yol üzerinde yer alan giden ve gelen yolcuların kullandığı yaya geçidi ile diğer tüm çizgiler yeniden boyandı.

ÖZÇELİK

banner341
T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür M. Serhat Özçelik, boyama işlemlerinin her yıl rutin bir şekilde yapılığını ifade ederek, boyama işlemini gerçekleştiren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Özçelik, ayrıca Değirmenlik Belediyesi’nin Ercan Havalimanı girişinden itibaren yol kenarları ve orta refüjleri çiçeklendirme ve peyzaj çalışmalarının aralıksız devam ettiğini de ifade etti. Özçelik, kurban bayramı süresince havalimanına gelecek araç ve yolcu trafiği de göz önüne alınarak, tüm hazırlıkları ve çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Pandemi nedeniyle havalimanının uzun zamandır gerek uçak trafiği, gerekse yolcu bakımından tarihinin en düşük seviyelerine gerilediğini belirten Özçelik, salgının başladığı günden bugüne kadar havalimanında yolcuların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini hep ön planda tutarak, tüm önlemleri aldıklarını ve bu önlemlerin aynen devam ettirildiğini bildirdi.

banner360
Son Güncelleme: 13.07.2021 16:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş Sağlık Ocağı'nda SÖZLÜ ARBEDE!
Maraş Sağlık Ocağı'nda SÖZLÜ ARBEDE!
İnsan Hakları Derneği, Leyen’e “iki devletli çözümü kabul etmeme hakkını nereden bulduklarını” sordu
İnsan Hakları Derneği, Leyen’e “iki devletli çözümü kabul etmeme hakkını nereden bulduklarını” sordu
Esnaf Odası ve Oto Tamirciler Birliği’nden iş kazalarıyla ilgili uyarılar
Esnaf Odası ve Oto Tamirciler Birliği’nden iş kazalarıyla ilgili uyarılar
Cumhurbaşkanı Tatar Tarsus’u gezdi
Cumhurbaşkanı Tatar Tarsus’u gezdi
4 Gençlik Örgütü, burslarla ilgili anketlerine katılım çağrısı yaptı
4 Gençlik Örgütü, burslarla ilgili anketlerine katılım çağrısı yaptı
Bu Memleket Bizim Platformu’ndan, Bizden ve An’ın Türkiye’ye girişlerinin engellenmesiyle ilgili açıklama
Bu Memleket Bizim Platformu’ndan, Bizden ve An’ın Türkiye’ye girişlerinin engellenmesiyle ilgili açıklama
GÜKAD çocuk işçiliği konusunda açıklama yaptı
GÜKAD çocuk işçiliği konusunda açıklama yaptı
DAÜ’de genç eczacılar yemin etti
DAÜ’de genç eczacılar yemin etti
Mağusa’da balıkçılık ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Mağusa’da balıkçılık ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Ankara’da temaslarda bulunuyor
Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Ankara’da temaslarda bulunuyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim