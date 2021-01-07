Tsunami vurgunu!

Kıbrıs'ta en son 800 yıl önce görülen Tsunami KIBTEK'i harekete geçirdi. Teknecik Elektik santralini olası bir felaketten korumak için harekete geçen kurum, tehlike analizi yapmak için kesenin ağzını açtı. Bakan Erhan Arıklı 37.500 Dolarlık ihaleyi onaylamadı.

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

"KIB-TEK’teki vurgunun durdurulması lazım" diye feryat eden Erhan Arıklı'nın çıkışısın ardından Teknecik Elektrik Santrali Tsunami tehlike analizi için çıkılan ihale dikkatlerden kaçmadı.

Doğu Akdeniz'de tarihte gerçekleşmiş Tsunamilerin inceleneceği, Kıbrıs adasının jeolojik evriminin araştırılacağı doğalgazla çalışacak tesisin tehlike analizi yapılacağı proje için tam 37.500 ABD Dolar ( yaklaşık 280 Bin TL) bedel biçilmiş.

İhaleyi Emre KOLAÇ ismindeki bir şahıs kazanırken çalışmanın tamamlanma süresi de 95 gün olarak belirlenmiş.

Üniversiteler adası KKTC'de bu yöndeki bir araştırmanın neden yüklü miktarlarda para ödenerek yapılmaya çalışıldığı da anlaşılamadı.

Arıklı'nın KIBTEK'te 'vurgun var' feryadının ardından olası bir Tsunaminin tehlike analizinin yapılması için KIBTEK yönetim kurulunun önüne gelen ihale akıllarda soru işareti bıraktı. Erhan arıklı 37.500 Dolarlık ihaleyi imzalamadı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, kurumdaki vurgunların engellenmesi için EL-SEN'e de işbirliği teklifinde de bulunmuştu.

Doğu Akdeniz’de de tüm Akdeniz basenine yayılmış, kıyılarda meydana getirdiği tsunamiler ise şöyle: 21 Temmuz 365 Girit, 11 Mayıs 1222 Kıbrıs, 8 Ağustos 1303 Girit ve 21-22 Ağustos 1856 Cezayir deprem ve tsunamileri.