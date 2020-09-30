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Trump-Biden tartışması: Hakaretler ve söz kesmelerle geçen kaotik gece

30 Eylül 2020 Çarşamba 08:56
Trump-Biden tartışması: Hakaretler ve söz kesmelerle geçen kaotik gece
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ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden arasında yapılan ilk canlı televizyon tartışması, adayların birbirlerinin sözünü kesmeleri, karşılıklı suçlamalar ve hakaretlerle geçti.

Trump, tartışma boyunca tekrar tekrar eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın sözünü keserek ve aynı anda konuşarak, Biden'ı sarsmaya çalıştı. Biden ise Trump'a "ırkçı", "palyaço", "Amerika'nın gördüğü en kötü başkan", "Putin'in finosu", "Çeneni kapatacak mısın?" gibi sözlerle çıkıştı.

New York Times'ın, Trump'ın 2016 ve 2017'de sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği yönündeki haberi gündeme geldiğinde, Trump milyonlarca dolar vergi ödediğini iddia ederken, Biden "ortalama bir öğretmenin Trump'tan daha çok vergi ödediğini" söyledi.

Biden, sağlık sigortası konusundaki tartışmada "Donald bir dakika sessiz olur musun?" derken, Trump için "Burada söylediği her şey yalan" diye konuştu.

Moderatör Chris Wallace, Trump'ın Biden konuşurken yaptığı müdahalelerini durdurmaya çalışırken "Kampanya ekibiniz, her iki tarafın iki dakika sözü kesilmeden konuşmasını kabul etti. Söz kesilmeden. Sizin tarafınız bunu kabul etti. Lütfen kampanyanızın kabul ettiği kurala uyun." dedi.

Trump Wallace'ın müdahalelerine "Sanırım seninle tartışıyorum, onunla değil ama sorun yok" diye tepki verirken, Biden da "Asla sözünü tutmaz" dedi.

Biden ve Trump

KAYNAK,REUTERS

Karşılıklı söz kesmeler, suçlalamar

Tartışma, aslında altı farklı başlığa bölünmüştü, ancak karşılıklı suçlamalar, bağırmalar ve birbirlerinin sözünü kesmeleri nedeniyle, her iki adayın pozisyonları pek net anlaşılamadı.

Koronavirüs tartışılırken, Biden, 200 bin kişinin öldüğünü ve her gün 40 bin kişinin hastalığa yakalandığına dikkat çetti ve "Başkanın bir planı yok. Herhangi bir şey sunmadı" dedi.

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Biden, koronavirüse karşı "daha akkılıca bir tepki verilmesi gerektiğini" söyleyince, Trump eski Başkan Yardımcısı'na "Bana asla akıllı kelimesini kullanma, Sen akıllı değilsin Joe" sözleriyle yanıt verdi.

Trump ayrıca "Delaware Eyalet Üniversitesine gittiğini söyledin ama gittiğin yüksekokulun adını unuttun. Sen yüksek okuldan mezunsun. Sınıfında da son sıralardaydın" ifadelerini kullandı.

Trump, binlerce kişinin katılımıyla yaptığı mitinglere içinse , "İnsanlar benim söylediklerimi duymak istiyor. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Çünkü dış mekanda yapıyoruz" dedi.

Trump vaka sayılarının diğer ülkelerle karşılaştırılmasına karşı çıktı ve bir aşının ve tedavinin çok yakında bulunacağını belirtti.

Trump "Biz sizi dinleseydik, ülkenin birçok bölümü açık kalırdı ve ölü sayımız 200 bin değil de 2 milyon olurdu. Bu olanlar Çin'in suçu. Çin bunun olmasına izin vermemeliydi Asla yaşanmamalıydı. Biz harika bir iş çıkarttık" dedi ve "sahte haberlerin" salgın konusundaki sicilini yanlış yansıttığından yakındı.

Trump daha sonra "Sen olsaydın, daha fazla insan ölürdü" derken, Biden Trump'a "sığınağından ve golf sahasından çıkmasını ve yaşamların kurtarılması için cumhuriyetçilerle demokratları bir araya getirmesini" söyledi.

Biden ve Trump

KAYNAK,REUTERS

Trump aşırı sağcı grupları kınamayı reddetti

Trump, moderatörün birçok kez bastırmasına karşın, beyazların üstünlüğünü savunan aşırı grupları kınamayı ve seçim sonuçlarının tartışamlı olması halinde aşırı sağcı milis gruplara sakin olmaları çağrısı yapmayı reddetti.

Trump "Proud Boys (Gururlu Çocukla) geride durun ve beklemede kalın" dedi. FBI Proud Boys'u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor. Trump ayrıca, "Size bir şey söyleyeceğim, birilerinin Antifa ve solla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor" diye de ekledi.

Trump ve Biden, 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yeniden karşı karşıya gelece

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Anahtar Kelimeler:
TrumpBiden Tartışması
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