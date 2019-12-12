TRT Akademi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu

10-12 aralık arası 3 gün sürecek olan eğitim geçtiğimiz gün DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salonda açılış konuşması ve tanıtım sunumu ile başladı. Açılış konuşması Dekan yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy ve TRT Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Cantürk tarafından yapıldı.

Müdürü Ekrem Özdemir, TRT akademi ile ilgili bilgi amaçlı sunumunu geleceğin iletişim adaylarıyla paylaştı. TRT Akademinin 2018 Aralık ayında başladığından söz eden Özdemir, ilk olarak bu eğitim atölyelerinin Adana ve Samsunda başladığını söyledi.

Özdemir, özellikle iletişim mezunu öğrencilerine yönelik çalışmaların olduğunu belirtti. TRT sayfasında öğrenciler “Geleceğin İletişimcileri” yarışmasına ya da stajlara başvuru yapabileceklerini de ayrıca dile getirdi. “Geleceğin İletişimcileri” yarışmasının 4 kategoriden (radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı, internet yayıncılığı) oluştuğunu belirten Özdemir, öğrencilerin istediği veya ilgi duyduğu alana göre istedikleri alana başvurabileceklerini dile getirdi. (MHA)