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TRT Akademi DAÜ İletişim Fakültesi’nde eğitim verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Akademi’nin düzenlediği eğitim atölyesinde buluştu. TRT mensupları tarafından DAÜ İletişim Fakültesi’nde verilen eğitimler üç ayrı başlık altında gerçekleştirildi.

TRT Akademi DAÜ İletişim Fakültesi’nde eğitim verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Akademi’nin düzenlediği eğitim atölyesinde buluştu. TRT mensupları tarafından DAÜ İletişim Fakültesi’nde verilen eğitimler üç ayrı başlık altında gerçekleştirildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:12
TRT Akademi DAÜ İletişim Fakültesi’nde eğitim verdi

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Yönetmen Zeynep Keçeciler ve Görüntü Yönetmeni Ahmet Ferah belgesel eğitimi, Editör Gökhan Sunal televizyon haberciliği ve Editör İbrahim Acar internet haberciliği üzerine eğitim verdi. Eğitimler atölye çalışması şeklinde gerçekleştirildi.

Eğitim atölyelerinin açılış konuşmalarını, DAÜ Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy ve TRT Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Cantürk gerçekleştirdi. Prof. Dr. Pulhan, DAÜ’ye destek veren TRT mensuplarına, bütün bu çalışmalar boyunca katılımcılara verecekleri katkıdan dolayı özel olarak teşekkürlerini sundu.

TRT Akademi Hakkında Bilgi Verildi

Ardından TRT Akademi Müdürü Ekrem Özdemir, TRT akademi hakkında bilgi içeren sunumunu geleceğin iletişim adaylarıyla paylaştı. TRT Akademi’nin 2018 Aralık ayında faaliyete geçtiğinden söz eden Özdemir, ilk olarak bu eğitim atölyelerinin Adana ve Samsun’da başladığını söyledi. Özdemir, özellikle iletişim mezunu öğrencilerine yönelik çalışmaların olduğunu belirtti. TRT sayfasında öğrencilerin “Geleceğin İletişimcileri” yarışmasına ya da stajlara başvuru yapabileceklerini de belirten Özdemir, “Geleceğin İletişimcileri” yarışmasının 4 kategoriden (radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı, internet yayıncılığı) oluştuğunu ifade ederek, öğrencilerin istediği veya ilgi duyduğu alana göre istedikleri alana başvurabileceklerini dile getirdi.

“Öğrencilerimize Önemli Fırsatlar Yarattı”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TRT gibi köklü bir kurumu DAÜ’de ağırlamanın kendilerine gurur verdiğini dile getirerek, düzenlenen atölye çalışmalarının İletişim Fakültesi öğrencilerine önemli fırsatlar yarattığını belirtti. Öğrencilerin atölye çalışmalarında sektörde uzun yıllar deneyim edinen gazetecilerden, editörlerden ve yönetmenlerden eğitim aldığını vurgulayan Doç. Dr. Ersoy; ayrıca staj, iş olanakları, eğitim kampları ve TRT yarışmaları konusunda da bilgi edindiklerini vurguladı. Bu fırsatı kendilerine yaratan başta TRT kurumuna ve DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkür eden Doç. Dr. Ersoy, DAÜ İletişim Fakültesi olarak bu tür iş birliklerini artırarak devam edeceklerinin de müjdesini verdi.

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