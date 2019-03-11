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“Triple-P olumlu anne babalık programı” tanıtımı yapıldı

“Triple-P olumlu anne babalık programı” tanıtımı yapıldı

11 Mart 2019 Pazartesi 12:09
“Triple-P olumlu anne babalık programı” tanıtımı yapıldı

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu, eğitim çalışmaları çerçevesindeki Triple-P Olumlu Anne Babalık Programı’nın tanıtım toplantısını bugün gerçekleştirdi.
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu ile Hümanist-Büro ile işbirliğinde uzun zamandır hazırlıkları yapılan Triple-P Olumlu Anne Babalık Programı’na, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Girne Belediyesi destek veriyor.
Triple-P Olumlu Anne Babalık Programı çerçevesinde alan çalışanlarına yönelik tanıtım toplantısı Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda bugün saat 10.00’da gerçekleştirildi.
Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyon olarak uzun zamandır anne babalara yönelik nasıl daha verimli olabilecekleri yönünde çalışmaları olduğunu belirterek, dünyada başarıyla uygulanan programın ülkede de uygulanmasına karar verdiklerini söyledi.
Alan çalışanlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Karaokçu, seminerlerin ilkinin bugün, sonuncusunun da Nisan ayında yapılacağını kaydetti.
Toplumun ve anne babaların çok ciddi bilinçlenmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Karaokçu, bunun toplumun beklentisi olduğunu sözlerine ekledi.
GÜVENİR
Eğitim seminerinin sunumunu yapan Doç. Dr. Taner Güvenir de, Türkiye’de uzun yıllar çocuk psikiyatrisi olarak görev yaptığını ifade ederek, Türkiye’deki Triple-P Olumlu Anne Babalık çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Programın 20 yıllık bir geçmişi olduğunu ve dünya üzerinde uzun yıllardır başarıyla kullanıldığını anlatan Güvenir, Triple-P’nin ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgiler verdi.
Güvenir, anne babayı güçlendirmedikçe, sadece çocuklarla çalışmanın uzun soluklu olmayacağını kaydetti.
BİLEN
Hümanist-Büro kurucularından Seda Akça Bilen de, 2010 yılında kurulan şirketleri hakkında bilgi vererek, şirketin çocuk hakları alanında eğitim almaları gereken gruplara yönelik çalışmalar yaptığını anlatarak, çocuk koruma politikaları geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.
Profesyonellerle çalışmalar ardından, anne babalarla çalışmalara başladıklarını aktaran Bilen, “çalıştığımız alanın kaynağı anne babalar, onun için çalıştığımız alanı anne babalara yöneltmeye karar verdik” dedi.
Bugün saat 14.00’te ise, Girne 23 Nisan İlkokulu velilerine yönelik seminerler dizisinin ilki gerçekleştirilecek.
“Olumlu Anne-Babalığın Gücü” başlıklı seminer Doç. Dr. Taner Güvenir ve Doç. Dr. Fatma Varol Taş tarafından sunulacak.
Seminer Girne Anafartalar Lisesi Salonu’nda yapılacak. Diğer iki seminer 25 Mart ve 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
12 Mat’ta ise 12 yaşına kadar çocukları olan anne-babalara yönelik sekiz haftalık Grup Triple-P eğitimleri başlayacak. “Çok düzeyli bir aile müdahale programı” olan eğitimler, Grup Triple-P Uygulayıcısı Uzm. Psk. İpek Uçkan tarafından yürütülecek.
 

Son Güncelleme: 11.03.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
Triple-P Olumlu Anne Babalık Programı
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