“Transition” Resim Sergisi açılıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yönetim Kurulu Üyesi Tomur Akpınar’ın resimlerinden oluşan “Transition” Resim Sergisi, 6 Ocak 2020 Pazartesi günü 18:00’da kapılarını sanat severlere açıyor.

Girne Ordu Pazarı karşısında bulunan Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanat severlerin ziyaretine açılacak olan Tomur Akpınar’ın ilk kişisel Resim Sergisi “Transition”ın açılışında, siz değerli basın mensuplarını da armızda görmekten büyük onur duyarız.

Tarih : 06.01.2020 Pazartesi

Saat : 18:00

Yer : Girne Belediyesi Sanat Galerisi (Girne Ordu Pazarı Karşısı)