Trafikte son bir haftada 405 kişi hakkında ileri işlem yapıldı

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 94’ü süratli, 7’si tehlikeli, 37’si dikkatsiz, 61’i seyrüsefer ruhsatsız, 10’u sürüş ehliyetsiz, 8’i muayenesiz, 15’i sigortasız, 18’i alkollü, 13’ü“A” yol kullanma izinsiz, izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 28’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 38’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 69’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.



