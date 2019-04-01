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Trafikte haftanın bilançosu... 2 kişi hayatını kaybetti

Trafikte haftanın bilançosu... 2 kişi hayatını kaybetti

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:24
Trafikte haftanın bilançosu... 2 kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı, ülkede son bir haftada 73 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

25 - 31 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 73 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1’i ölümle, 18’i yaralanmayla ve 54’ü hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 24 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 22’si süratli araç kullanmak, 18’i yakın takip, 17’si kavşakta durmamak, 8’i dikkatsiz sürüş yapmak 8’i de diğer etkenler nedeniyle meydana geldi. Kazalarda toplam hasar miktarı 477 bin 400 TL oldu.

Bu dönemde Lefkoşa’da 19, Gazimağusa’da 26, Girne’de 12, Güzelyurt’ta 8, İskele’de 8 kaza meydana geldi.

1083 TRAFİK SUÇU TESPİT EDİLDİ

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 360 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 1083’ü ile ilgili ileri işleme gidildi. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 237’si süratli araç kullanmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 172’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 26’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 99’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 86’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 48’i muayenesiz araç kullanmak, 49’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 15’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 286’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.
 

Son Güncelleme: 01.04.2019 16:28
Anahtar Kelimeler:
Kktc Trafik Kazaları ölü
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