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Trafikte Güvenli Yaşam Derneği: “Trafik güvenliği sistemi oluşturulmadı”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta devletin trafikte güvenliği sağlayamadığını savundu.

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği: “Trafik güvenliği sistemi oluşturulmadı”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta devletin trafikte güvenliği sağlayamadığını savundu.

01 Ekim 2019 Salı 11:08
Trafikte Güvenli Yaşam Derneği: “Trafik güvenliği sistemi oluşturulmadı”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Trafikte hayat kurtaracak ve ciddi yaralanmaları önleyecek bir trafik güvenliği sistemi oluşturulmadığından trafiğe verdiğimiz kayıplar devam etmektedir.” denildi. 

Trafikte güvenliğin “gelmiş geçmiş yetkililerin bilinçsizlik, beceriksizlik, umursamazlık ve öngörüsüzlüğü”  sayesinde sağlanamadığı iddia edilen açıklamada, “3E trafik güvenliği sistemi (eğitim, denetim, ve mühendislik) temelinde bilim ve etiği öne çıkaran bir sistem oluşturulmadıkça trafikte kayıplarımız devam edecektir” denildi.

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Açıklamada ayrıca Alaköy-Türkeli yolunda yaşanan ölümlü kazanın nedeninin de devletin gerekli korumayı sağlamaması olduğu öne süürldü.

Caddelere yerleştirilen güvenlik kameralarına (MOBESE) da değinilen açıklamada, “Halihazırda yetersiz olan kaldırımlar göz göre göre işgal edilmekte, yayaların ve engellilerin hakları çiğnenmektedir. Bu gelişi güzel konumlandırma sayesinde ise ileriye dönük trafik güvenliği projeleri de  riske atılmaktır” denildi.


 

Son Güncelleme: 01.10.2019 14:58
Anahtar Kelimeler:
Trafik Güvenliği SistemiTrafikte Güvenli Yaşam Derneği
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