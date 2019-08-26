Trafikte denetlemeler sürüyor

Polis tarafından, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7442 araç sürücüsü kontrol edildi 776’sı hakkında ileri işleme gidildi.
Polis tarafından, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7442 araç sürücüsü kontrol edildi 776’sı hakkında ileri işleme gidildi.
Polis tarafından, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7442 araç sürücüsü kontrol edildi 776’sı hakkında ileri işleme gidildi.